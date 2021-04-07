Güngören'de 4 katlı binada yangın

Güngören'de 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.