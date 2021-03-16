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Güngören'de başlayan kovalamaca Bahçelievler'de son buldu

GÜNGÖREN'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mart 2021 Salı 09:44
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Güngören'de başlayan kovalamaca Bahçelievler'de son buldu

Bahçelievler'de polis ekiplerince lastiklerine açılan ateş sonucu otomobil kaza yaparak durdu. Polis ekiplerinin araçta yaptıkları incelemede 2 adet silah ve bir miktar uyuşturucu madde olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü.

Olay Güngören'de gece saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri iki kişinin bulunduğu 34 DCM 986 plakalı otomobilden şüphelenerek 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen araç sürücüsü ise durmayarak yoluna devam etti. Bir süre polis ekiplerinden kaçan otomobil Güngören ara sokaklarında kaçarak Bahçelievler istikametine devam etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin kovaladığı araç Bahçelievler, İzzettin Çalışlar Caddesine girdiği esnada denetim yapan polis ekiplerine denk geldi. Daha önceden önlem alan polis ekipleri denetim noktasından hızla geçen aracın lastiklerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu lastikleri patlayan otomobil daha fazla ilerleyemeyince kaza yaparak durdu. Polis ekipleri de araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. 

2 ADET SİLAH VE BİR MİKTAR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin araçta yaptıkları incelemede 2 adet silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de araçta detaylı inceleme yaptı. Polisin çalışmasından sonra şüphelilerin kullandığı araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenBahçelievlerlerPolisşüpheliKovalamacaUyuşturucuSilah
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