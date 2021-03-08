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Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi

HALİÇ Köprüsü'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.  Köprünün korkuluklarından sarkan kişi, polis tarafından intihardan vazgeçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Mart 2021 Pazartesi 09:05
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Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi

Olay, saat 23.30 sıralarında Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarına Haliç Köprüsü'nden atlayacağını söyleyen bir kişi, köprüye gelerek korkuluklardan sarktı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine müzakereci polisler sevk edildi. Yakınları ve polis ekipleri köprüye çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken, deniz polisi ise, atlama ihtimaline karşı tedbir amacıyla köprü altında tedbir aldı.  

Yarım saat süren çalışmanın ardından intihar etmekten vazgeçen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Haliç KöprüsüIntihar
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