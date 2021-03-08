Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi

Olay, saat 23.30 sıralarında Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarına Haliç Köprüsü'nden atlayacağını söyleyen bir kişi, köprüye gelerek korkuluklardan sarktı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine müzakereci polisler sevk edildi. Yakınları ve polis ekipleri köprüye çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken, deniz polisi ise, atlama ihtimaline karşı tedbir amacıyla köprü altında tedbir aldı.

Yarım saat süren çalışmanın ardından intihar etmekten vazgeçen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.