Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1393
ALTIN
458.144
DOLAR
8.1660
STERLİN
11.1982
EURO
9.7073
Köprüköy Belediyesi memur alımı yapacak
Köprüköy Belediyesi memur alımı...
Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak
İzmir Dikili'de 2.340 m² arsa icradan satılık
İzmir Dikili'de 2.340 m²...
Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek
Üretim tesisleri 5 yıllığına...

Hırka-i Şerif, bu ramazan da ziyarete kapalı

HIRKA-İ Şerif, pandemi nedeniyle bu Ramazan ayında da ziyarete kapalı olacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Nisan 2021 Cumartesi 10:20
0 Okunma
Hırka-i Şerif, bu ramazan da ziyarete kapalı

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, bu Ramazan ayında da ziyarete açılmayacak. Geçen yıl pandemi nedeniyle kapalı kalan kutsal emanetin, vaka sayısındaki artış nedeniyle bu yıl da ziyarete kapalı kalmasına karar verildi. Hırka-i Şerif'in sergilendiği bölüm, geçen yıldan bu yana asma kilitler ile kilitli duruyor.

"SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTTUK"

Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu olan Barış Samir, kapalı kalma kararını üzüntüyle aldıklarını belirterek, "Sağlığı ön planda tutarak, bu senede kapalı kalma kararını aldık muhafız aile olarak. Geçen yıl, 'Umarız seneye Ramazan'da Hırka-i Şerif'e kavuşuruz' demiştik. Kavuşacağımızı da düşünüyorduk ama bu sene de nasip olmadı maalesef. Geçen senekinden bir tık daha yaygın durumda pandemi. Gerek ziyaret eden vatandaşların gerek ziyaret ettiren ekip ve muhafız ailenin sağlığını riske atmamak adına, devletimizin de aldığı önlemler kapsamında, muhafız aile olarak Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmamasına karar verdik. Bu kararı tabi ki üzüntüyle alıyoruz. Gönül isterdi ki bu sene ziyaret ettirelim, çünkü özledik, vatandaşlarımız da özledi, Peygamber efendimizin mübarek emanetiyle buluşmak istiyorlar. Haklılar da ama sağlık en önde geliyor" dedi.

"400 SENEDİR SÜREN GELENEK"

Samir, Hırka-i Şerif'in Ramazan ayı dışında açılmayacağına dikkat çekerek, "Bu 400 senedir süregelen bir gelenek. Bu gelenekle çok fazla oynanmaması, oynatılmaması gerekiyor. Onun için Ramazan'da biz Hırka-i Şerif'e tabiyiz, Hırka-i Şerif bize tabi değildir. Bu yüzden de Ramazan'da açılması gerekiyor. Yüzyıllardır böyle sürmüş bu" şeklinde konuştu.

"İLK KEZ BU KADAR UZUN SÜRE ZİYARETE KAPALI KALDI"

Samir, Hırka-i Şerif'in ilk kez bu kadar uzun ziyarete kapalı kaldığını belirterek, "Bir kere 2009 yılında Topkapı Sarayı'nın bilim kurulu verdiği rapor doğrultusunda bir sene dinlenmeye bırakılmıştı, konservasyondan önce. Rapor doğrultusunda biz de kapalı kalması kararını almıştık aile olarak. Ondan bu yana hiç bu kadar uzun süre ziyarete kapalı kalmadı. Biz arada girip kontrollerimizi yapıyoruz, hiç açılmadı. Kontrollerimizi yapıyoruz. İnşallah seneye ziyarete açarız" ifadelerini kullandı.

HIRKA-İ ŞERİF

Hırka-i Şerif, Hz. Muhammed'e ait olduğuna inanılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırka. Hz. Muhammed'in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiğine inanılır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hırkai ŞerifPandemiKoronavirüsRamazan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti
Müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 78'e yükseldi
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 78'e yükseldi
Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon 
Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans