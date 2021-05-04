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İbrahim Tatar İstanbul'da yakalandı

FETÖ/ PDY terör örgütünün sözde Afrika yapılanması kurucusu  İbrahim Tatar dün gece düzenlenen operasyonla Ümraniye'de gaybubet evinde yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Mayıs 2021 Salı 10:49
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İbrahim Tatar İstanbul'da yakalandı

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece İstanbul'da FETÖ terör örgütüne yönelik ortak operasyon düzenledi. Ümraniye'deki operasyonda örgütün Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde sözde kahraman ilan edilen İbrahim Tatar gaybubet evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 5 SD kart, flash bellek, çok sayıda yazılı ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan İbrahim Tatar'ın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Emniyetten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan tespitler doğrultusunda, FETÖ/PDY Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından kullanılan "BYLOCK" isimli şifreli mesajlaşma  programı kullanıcısı olan, örgütün finans kaynaklarından olan Bank Asya da hesap kaydı olan  ve örgüte müzahir şirketlerde uzun yıllar çalışan, OHAL kapsamında çıkarılan 675 Sayılı KHK  ile Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görevliyken meslekten ihraç edilen, Erzurum 1.  Sulh Ceza Hâkimliğince "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ARANIYOR kaydı  bulunan ve 2016 yılından bu yana firari durumda bulunan; 2005-2013 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütünün "Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ülke  İmamlığı" görevini yürüten, örgütün Kongo ülkesinde yapılanma sürecini başlatan ve Kongo  ülkesinde örgüte müzahir Şafak Okullarını kuran ve Genel Müdürlüğünü yapan, örgütteki  çalışmalarından dolayı örgüt içerisinde kahraman ilan edilen, bu sayede örgüt lideri Fetullah  GÜLEN ile doğrudan irtibatlı olan, örgütsel talimatları bizzat Fetullah GÜLEN'den alan,  Erzurum ilinde "İl Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sorumlusu" olarak faaliyet yürüten,  sonrasında "İstanbul'da İl İmamlığı" görevini yürüten, örgüt mensuplarınca verilen ifadelerde,  17/25 Aralık süreci sonrasında düzenlediği sohbetlerde terör örgütünün takındığı siyasi tavır  doğrultusunda "Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda  bulunacak, yapılan her şey mübahtır" şeklinde söylemde bulunarak HDP'ye oy verilmesini  istediği şeklinde adı geçen firari İbrahim TATAR isimli şahsın Ümraniye ilçesinde bulunan ve  örgüt içerisinde "Güvenli Ev" anlamına gelen "GAYBUBET" evinde saklandığı tespit edilmiş,  İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İbrahim TATAR yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari İbrahim TATAR isimli şahsın yakalandığı Gaybubet evinde yapılan aramalarda; 4 adet cep telefonu, 5 adet SD kart, 1 adet flash bellek, çok sayıda yazılı ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Şüpheli İbrahim TATAR isimli şahsın tahkikat işlemleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir." denildi.

DHA

Son Güncelleme: 04.05.2021 11:07
Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatarFETÖPDYÜmraniyeOperasyonPolis
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