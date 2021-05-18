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İki kardeşi bıçaklı kavga ayırdı

Silivri'de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mayıs 2021 Salı 09:41
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İki kardeşi bıçaklı kavga ayırdı

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi, Kumluk mevkiinde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Metehan Kaya, Silivri Devlet Hastanesi'ne, Mertcan Kaya ise Silivri Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan Vehbi Kaya'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan hemen sonra şüpheli iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞLARINDAN SOSYAL MEDYADA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Mertcan Kaya'nın arkadaşları, "Mekânın cennet olsun inşallah, Güzel yürekli temiz kalpli Adam. Rabbim geride kalan bütün sevenlerine sabır versin. Ruhun şad olsun inşallah" paylaşımında bulundular.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriKavgaCinayetBıçakSilah
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