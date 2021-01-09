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İlk sıfır atık belgesi Başakşehir'e

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile bir araya geldi. Sıfır atık projesi kapsamında yeni bir uygulamanın Başakşehir’de hayata geçirileceği müjdesini veren Bakan Kurum, “Başakşehir’de sanayi tesislerinin atıklarının geri dönüşümü noktasında Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz ile birlikte ortaklaşa bir proje gerçekleştirecek. Sanayi atıkları atık getirme merkezinde geri dönüşüme tabi tutulacak. Atıkları yeniden üretime göndereceğimiz bir sistemi Başakşehir ilçemizde kuracağız” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ocak 2021 Cumartesi 15:33
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İlk sıfır atık belgesi Başakşehir'e

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı’nda Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile bir araya geldi. Başakşehir’in yeni çevreci ve sosyal projeleri hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. Sıfır atık projesini başarılı bir şekilde yürüten Başakşehir Belediyesi ve Başakşehirlilere teşekkürlerini iletti.

SANAYİ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILACAK

Sıfır atık projesi kapsamında yeni bir uygulamanın Başakşehir’de hayata geçirileceği müjdesini veren Bakan Kurum, “Bugün aldığımız karar doğrultusunda Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa bir proje gerçekleştireceğiz. Başakşehir’de sanayi tesislerinin atıklarını geri dönüştüreceğiz. Sanayi atıkları, atık getirme merkezinde geri dönüşüme tabi tutacağız. Böylece yeniden üretime göndermiş olacağız” şeklinde konuştu.

“İLK  SIFIR ATIK BELGESİ BAŞAKŞEHİR’E”

Türkiye genelinde sıfır atık anlayışı altında 70 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçildiğini söyleyen Bakan Kurum, “İstanbul’da 17 bin kamu kuruluşunda sıfır atık sistemi kurulumunu tamamladık. Bu çerçevede ilk sıfır atık belgesini de Başakşehir Belediyemize bugün itibariyle veriyoruz. Sıfır atığı artık bir yaşam kültürü haline getirmek durumundayız. Atıklarımızı dönüştürerek ekonomi ve istihdama katkı sağlamalıyız. Çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte sıfır atık anlayışı içerisinde yaşamımızı sürdürmek zorundayız” dedi.

Şamlar Tabiat Parkı’nda düzenlenen toplantıda Şahintepe imar planı ve imar uygulaması, Çam ve Sakura Millet Bahçesi, Altınşehir Millet Bahçesi, Gölet bisiklet yolu projesi, ses bariyeri güzergahı, Kayabaşı Köyü ve Doğu Resneli bölgesi, Ziya Gökalp kentsel dönüşüm alanı, Sıvat-Yeşiltepe kentsel dönüşüm alanı, Tosunpaşa - Çakmak kentsel dönüşüm alanı ve Ayazma kentsel dönüşüm alanı projelerine ilişkin değerlendirme yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat KurumBaşakşehir Belediye Başkanı Yasin KartoğluSıfır Atık BelgesiBaşakşehir
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