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İmamoğlu: İstanbul'un en kritik meselesi 200 bin riskli yapı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Mayıs 2021 Perşembe 17:06
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İmamoğlu: İstanbul'un en kritik meselesi 200 bin riskli yapı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde çöken 5 katlı Hilal Apartmanı'nın binanın enkazında inceleme yaptı. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve zabıta ekiplerinin eşlik ettiği İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Mahallenin ortasında bulunan ruhsatsız bir yapı, insanlarımızın farkına varmasıyla, can kaybı olmadan süreci atlatmış olduk. Biz de hızlıca çevrenin tetkiki ile ilgili kendi birimlerimize talimat verdik. Yakın çevrede yapı stoğuyla ilgili analizlerimizi yapıyoruz, hızlıca alınması gereken tedbirler var ise valiliğin oluşturduğu kriz merkezinde gündeme taşıyor olacağız” dedi. 

Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un en kritik meselesi, çare bulmak zorunda olduğumuz en kritik meselesi, bizim tespitlerimize göre şu an öngörülerimize göre 200 bine yakın riskli yapının bir şekilde dönüştürülmesi. Başımıza iş gelmeden umarım bu sorunu bir çözüme kavuştururuz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluIstanbulEn Kritik MeseleRiskli Yapı
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