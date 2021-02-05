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İnşaat malzemesini at arabasına yükleyip kaçan 3 kadın Üsküdar'da yakalandı

ATAŞEHİR'de inşaattan çaldıkları demirleri at arabasına yükleyen 3 kadın polisin uzun süren kovalamacası sonucunda Üsküdar'da yakalandı. Yakalanınca ortalığı birbirine katan kadınlar, olayı görüntüleyen DHA muhabirine saldırdı. Kadınlar gözaltına alınırken, koşturulmaktan kan ter içinde kalan ata el konularak belediye ekiplerine teslim edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Şubat 2021 Cuma 09:44
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İnşaat malzemesini at arabasına yükleyip kaçan 3 kadın Üsküdar'da yakalandı

Olay saat 05.30 sıralarında Ünalan Mahallesi Anıl Sokak'ta meydana geldi. Ataşehir'de inşaat alanına giren 3 kadının inşaat malzemelerini at arabasına yükledi. Şüphelileri buradan ayrılırken, polis ekipleri ihbar üzerine şüphelilerin peşine düştü. Ekipler at arabası ile kaçan şüphelilerin Üsküdar, Libadiye Caddesi üzerinde ilerlediğini tespit etti.  Polisten kaçmak için hiç durmadan at koşturan şüpheliler, polisin takibi sonucu Üsküdar, Ünalan Mahallesi Anıl Sokak içinde yakalandı. Ataşehir'den Üsküdar'a kadar hiç durmadan koşturdukları atın terden sırılsıklam olduğu görüldü.

POLİSTEN KAÇAMAYACAĞINI ANLAYAN ZANLILAR ÇALDIKLARI DEMİRLERİ ARABADAN ATTI

Ataşehir'de başlayıp Üsküdar'da son bulan kovalamaca sırasında polisten kaçamayacaklarını anlayan zanlılar çaldıkları inşaat malzemelerini yol kenarlarına attı. Yakalandıklarınca polise uzun süre direnen kadınlar gözaltına alınarak ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Hırsızlık yapmaktan yakalanan 3 kadın hakkında ayrıca mahiyetindeki ata kötü davranmaktan dolayı da işlem yapıldı. Kadınların elinden alınan at olay yerine çağırılan İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

OLAYI GÖRÜNTÜLEYEN DHA MUHABİRİNE SALDIRDI

Girdikleri inşaat alanından inşaat malzemesi çalarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan 3 kadından biri olayı görüntülemeye çalışan DHA muhabirine arabadan aldığı demir çubuk ile saldırdı. Araya giren polis ekipleri kadını etkisiz hale getirerek kelepçe taktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirInşaatMalzemeHırsızHırsızlıkÜsküdar
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