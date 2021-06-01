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İSKİ faaliyet raporu onaylandı 

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin bugün yapılan son oturumunda, 2020 yılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) faaliyet raporu okundu. Okunan faaliyet raporu; 95 kabul, 120 ret oyuna rağmen kabul edildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Haziran 2021 Salı 09:36
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İSKİ faaliyet raporu onaylandı 

İBB Meclisi Mayıs Ayı 4'üncü oturumu İstanbul Kongre Merkezi'nde 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Mecliste, İSKİ Genel Kurulu ve 2020 yılı faaliyet raporu görüşüldü. İSKİ Genel Kurulu sonrasında,  2020 Yılı Faaliyet Raporu'nu İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu okudu. 2020 yılında yapılan proje, bütçe ve harcamaların açıklandığı faaliyet raporu sonrası parti sözcüleri karşılıklı söz alarak eleştiri ve savunmalarını yaptılar. Oylamaya sunulan faaliyet raporu; 95 kabul, 120 ret oy almasına rağmen, ret oylarında 4'te 3 çoğunluk sağlanamadığı için hukuken kabul edildi.   

2021 YILINDA 603 MİLYON TÜRK LİRASI AÇIĞIMIZ SÖZ KONUSU 

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu tarafından açıklanan 2020 yılı faaliyet raporunda, 2020 yılında bütçenin gerçekleşme yüzdesinin, yüzde 73 oranında olduğunu belirtti. Mermutlu, tahmini 2021 yılı bütçesini ise,  “2021 yılı gelir gider tablosuna baktığımızda su gelirleri 6 milyar 289 milyon, iller bankası payı 780 milyon, diğer gelirlerimiz 285 milyon, toplam 7 milyar 354 milyon 500 Bin Türk Lirası hesaplıyoruz. Buna karşı gider dağılımı; yatırım giderleri 3 milyar 888 milyon 945 bin, mal ve hizmet alımı 2 milyar 497 milyon 093 bin, personel 1 milyar 066 milyon 639 bin ve diğer giderler 506 milyon 780 bin, toplam 7 milyar 959 milyon 457 bin Türk Lirası. Gördüğünüz gibi 603 milyon Türk lirası bir açığımız söz konusu" rakamlarıyla açıkladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBİSKİ
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