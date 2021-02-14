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İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ
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İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

İSTANBUL’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, İstanbul beyaza büründü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Şubat 2021 Pazar 10:18
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İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de yollar boş kaldı. İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Hala etkisini sürdüren kar, zaman zaman tipi şeklinde görülüyor. Gaziosmanpaşa’da sürücüler, sabahın erken saatlerinde karla kaplı araçlarını temizlemeye çalıştı. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerin mesaisi de sabahın erken saatlerinde başladı. Kayganlaşan yolda ilerleyemeyen kuryeler, çiçekleri elinde götürmek zorunda kaldı. 

"KARIN ÇİLESİ Mİ DİYELİM NE DİYELİM?

Karla kaplı aracını temizlemeye çalışan taksi sürücüsü Serkan Çınar, "Karı bekliyorduk zaten. Bayağı da bir tutmuş. Karın çilesi mi diyelim ne diyelim bilemedim. Zincirlerimiz yok ama kar lastiklerimiz var. Bu şekilde ilerleyeceğiz artık. Uyarılar yapılıyordu. Bekliyorduk biz de. Geldi, gördük. Umarım ekipler de hazırlıklarını tam yapmıştır" dedi.

"SEVGİLİLER GÜNÜ KAR DİNLEMİYOR"

Ellerinde çiçek Sevgililer Günü mesaisi yapan kurye Berhan Aydar ise, "Mesaimiz başladı. Çok yoğunuz. Sabah saat 7’de başladık. Daha da var. Saat 5’e kadar ancak biter. Kar da başladı. Çok zorlandık. Yürüyerek çıkıyoruz. Yolları gidemiyoruz yani arabalar gitmiyor. Tıkandı yollar. Ara sokaklarda gidemiyoruz. Ne yapalım sevgililer günü kar dinlemiyor" diye konuştu.

ARA SOKAKLARDA OTOMOBİLLERİN VE AĞAÇLARIN ÜZERLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışının ardından Anadolu Yakasında Çamlıca Tepesi, Üsküdar ve Kadıköy Meydanları görüntülendi. Ara sokaklarda otomobillerin ve ağaçların üzerleri beyaza büründü. Hava sıcaklığı eksi 1 dereceyi gösterdi. Aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yollar boş kaldı.

Öte yandan Esenyurt ve  Büyükçekmece'de de kar yağışı etkili oluyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarKış
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