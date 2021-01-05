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İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi hazırlığı

İstanbul'da Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle 5 ilçede 30 saat su kesintisi yaşanacağı açıklanmasının ardından, birçok kişi su bidonları, damacanalar alma telaşına düştü. Esenyurt’ta bir su satıcısı “Satışlar patladı. 3 TIR su sattık. Yani 3900 bidon su yapıyor. 1 alan 3 aldı, 5 aldı” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ocak 2021 Salı 16:35
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İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi hazırlığı

İSTANBUL - İSKİ, Başakşehir Ispartakule mevki TCDD karayolu üst geçidi işi kapsamında Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Çatalca'da su kesintilerinin yaşanacağını açıkladı. Buna göre bugün saat 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle bu ilçelere su verilemeyecek. Esenyurt’ta su kesileceğini haber alan vatandaşlar, hazırlıklara başladı. bazı vatandaşlar evlerindeki kovalara su doldururken, bazıları ise market ve bakkallardan içme suyu aldı. Bir su bayisi satıcısı ise, gün içerisinde satışların tavan yaptığını söyledi.

“3 TIR SU SATTIK, 5 TIR DAHA SİPARİŞ ETTİK”

Esenyurt Örnek Mahallesi’nde bir su satış bayisi işleten Gencay Papakçı,  “Esenyurt’ta satışlar patlama yaptı. Şu saate kadar saatimiz 3, 3 TIR  sattık 5 TIR da sipariş verdik. Firmadan TIR'lar  hareket etti. Bugün sular yetişmiyor. Gece yarısına kadar devam edecek satışlarımız. Gerekirse nöbetçi araç bırakacağız. Bir TIR'da 1296 su geliyor tonajı aşmaması için. Şu saate kadar 3900 – 4000’e yakın bidon su sattık. 1 tane alan 3 tane aldı. 3 tane alan 5 tane aldı. Şu aracımız 1 saat önce 100 bidon yükledi dağıtıma çıktı. Şu anda görüyorsunuz boş bidonları getirdi. Şimdi boşaltıp bir daha çıkacak. Normalde günde 1 servis ancak atardı bu araç, şimdi bu saate kadar 3’üncü servisi” diye konuştu.
 

“BOŞ DAMACANA BİLE SATIYORUZ”

Boş damacana bidonu sattıklarını söyleyen Gencay Papakçı, “İnsanlar sabahtan bu yana boş damacana almaya çalışıyor. Her gelen 4 tane 5 tane boş damacana aldılar. Evde su stoğu yapmak için. Dolusunu satıyoruz ama boşunu bile sattık” dedi.

“NE BULURSAK DOLDURDUK”

Esenyurt’ta oturan Ayşe Bekir de  30 saatlik kesinti için hazırlık yapanlardan.  Evde bulduğu kova ve bidonları dolduran Bekir, “Su kesilecek dediler, ne bulursak doldurmaya çalışıyoruz. Susuz kalmayalım diye ne yapalım mecbur. 30 saat yokmuş sular. Hazırlık yapıyoruz. Olanı doldurduk. Tuvalete banyoya. Virüs var, virüsten korunmak lazım. Hiç iyi olmadı bu kesinti. Susuz olmaz. Kova, bidon ne bulursam doldurdum. Yapılacak bir şey yok. Bir an önce şu virüs belasından kurtulalım” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulSu KesintisiHazırlık
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