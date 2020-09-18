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İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon

İSTANBUL genelinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemelerce aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda polis ekipleri önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Çok sayıda kişi de gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalar sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2020 Cuma 10:53
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İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve mahkemelerce aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; başta Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın yapıldı. Girilen adreslerde çok sayıda kişi yakalanırken, polis ekipleri aramalar yaptı. Gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrolü sonrası İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, yapılan baskınlarda adreslerinde olmayan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulOperasyonPolis
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