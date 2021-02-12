Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1546
ALTIN
411.947
DOLAR
7.0321
STERLİN
9.7099
EURO
8.5260
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Ankara'da 174 adet konut satışa çıkarıldı
Ankara'da 174 adet konut...
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kentin birçok noktasında başlayan yağış nedeniyle bazı yerler beyaza büründü O noktalardan biri de Kartal oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Şubat 2021 Cuma 10:28
0 Okunma
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Öte yandan trafikte de yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 09.10 itibarıyla yüzde 65 oldu. Kar yağışının pazar günü etkisini artırması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarKış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DHKP-C'nin sözde Türkiye Sorumlusu gözaltına alındı
DHKP-C'nin sözde Türkiye Sorumlusu gözaltına alındı
Boğaz'ın savaşçıları... Fırtınada karda engel tanımıyorlar 
Boğaz'ın savaşçıları... Fırtınada karda engel tanımıyorlar 
İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans