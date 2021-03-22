İstanbul'da gece çamur yağdı

İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.
DHA
İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.
İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.
DHA