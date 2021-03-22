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İstanbul'da gece çamur yağdı

İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mart 2021 Pazartesi 08:16
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İstanbul'da gece çamur yağdı

İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulYağmurçamur
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