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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte son durum

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından haftanın ilk iş günü trafik akışı önceki haftalara göre sakin seyrediyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2021 Pazartesi 10:10
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte son durum

İSTANBUL - Türkiye genelinde 12 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Hafta sonu etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de aralıklarla sürüyor. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarıyla yola çıkmayı geçtiğimiz haftalara oranla daha az tercih ettiği gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında trafik durumu yüzde 44 olarak ölçüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum havadan da görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Haftanın Ilk GünüIstanbulTrafik
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