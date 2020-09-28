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İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı. Cevizlibağ metrobüs durağında bu sabah işe gitmek isteyenler uygulamanın metrobüs yoğunluğunu azalttığını belirtirken, bazı yolcular ise yine kalabalık olduğunu söyleyerek "Seferler artırılmalı" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Eylül 2020 Pazartesi 14:59
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İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı

İSTANBUL - İstanbul'da, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli mesai uygulaması bugün başladı. Saat 07.00 ile 09.00 arasında başlayacak mesai ile toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması hedeflenirken, Cevizlibağ metrobüs durağı yine hareketliydi. Bazı yolcular bindiği saate göre yolcu sayısında azalma olduğunu söyledi. Bazı yolcular ise yine kalabalıktan şikâyet ederken sosyal mesafenin hiçe sayıldığını belirterek ek sefer talep etti.


 

"AZALMA VAR AMA YİNE DE SEFER SAYILARI ARTTIRILMALI"

Saat 08.00'de mesaisinin başlayacağını söyleyen Veysel Örül, "Yine toplu taşıma kalabalık. Bu İstanbul'un bir gerçeği zaten. Ama yine de bir azalma olduğunu hissediyorum. Şu an için iyi görünüyor insanlar önlemini alıyorlar. Gayet güzel şimdilik. Ben bugün oturamadım kesinlikle. Her ne kadar da olsa kalabalık var tabii bunu aşamayız. Bence sefer sayıları arttırılmalı. Daha sık yapılmalı" dedi.


 

Bir başka yolcu ise, "Yolculuk iyi geçiyor ama kademeli mesai olmasına rağmen çok yoğun. Sürekli yoğunluk var. Servisler azaldı herhalde. Beylikdüzü'nden geldim ama oturamadım. Yeterince araç göndermiyorlar zannedersem" şeklinde konuştu.


 

"YOLLAR BOŞTU ŞAŞIRDIM"

Trafikte de azalma olduğunu söyleyen Meral Türk, "Bence gayet iyi şu anda. Çünkü boştu yollar ben de şaşırdım. Gayet iyiydi bugün. Genel olarak oturamıyorum ama boş olması da bizim için avantaj sonuçta. Bence gayet başarılı" diye konuştu.


 

"ÇÖZÜMÜ BİLSEM DÜNYADA KAHRAMAN OLURDUM"

Başka bir yolcu, "Çok bir fark göremedim ben. Hiçbir zaman oturamıyorum zaten. Öyle metrobüsler yarı yarıya düştü, minibüsler yarı yarıya düştü gibi bir şey yok. Çözüm ne bilmiyorum. Bilsem dünyada kahraman olurdum" dedi.

Başka bir yolcu ise kalabalıktan dert yanarak, "Oturamadık üst üste geldik. Bu çözüm değil yani ne olacak bilmiyorum böyle" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKademeli Mesai Uygulaması
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