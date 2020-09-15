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İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

İstanbul'da karantina ihlali yapanlar polis ekipleri eşliğinde ambulansla öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Eylül 2020 Salı 12:16
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İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

İSTANBUL - Evde izolasyon kurallarını ihlal eden koronavirüs hastaları dün itibariyle polis ekipleri tarafından yakalanarak öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde karantina ihlali yapan hastalar ambulansla Sancaktepe'de bulunan 650 yatak kapasiteli öğrenci yurduna getirildi. Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda yerleştiği öğrenildi. Polis ekipleri yurdun çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.  Hastaların ve hastalık şüphesi bulunanların yurda yerleştirilmesi tüm gün devam etti. Sancaktepe'de bulunan karantina yurdu havadan da fotoğraflandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarantinaYurt
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