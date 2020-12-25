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İstanbul'da rüzgar gece boyunca etkili oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün lodos uyarısının ardından İstanbul'da beklenen şiddetli rüzgâr kentte gece boyunca etkili oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Aralık 2020 Cuma 08:49
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İstanbul'da rüzgar gece boyunca etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı lodos uyarısının ardından İstanbul'da bugün beklenen şiddetli rüzgâr, gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Rüzgar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

METERORLOJİ UYARDI

Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklendiği duyurmuştu.

Uyarıda ayrıca, soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiRüzgarLodos
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