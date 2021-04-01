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İstanbul'da sakura zamanı

İstanbul'da baharın habercisi Japon kiraz ağaçları çiçek açtı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Nisan 2021 Perşembe 14:17
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İstanbul'da sakura zamanı

İSTANBUL - "Japon kiraz ağacı" olarak bilinen sakura ağaçları, Ataşehir'deki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde çiçek açtı. Vatandaşların ilgisini çeken sakura çiçekleri, bahçede görsel şölen oluşturuyor. Sakura ağaçlarının bu yıl geç açtığını söyleyen Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Eğitim Birim Sorumlusu Nurhan Ay, "Sakura ağaçlarını görmek için vatandaşlarımız koşa koşa geliyor. Sosyal medya hesaplarımızdan sakuralar çiçek açtı dediğimiz zaman telefonlarımız hiç susmuyor" dedi. 
 

"SAKURA ÇİÇEKLERİ SADECE 10 GÜN AĞAÇTA KALIYOR" 

Sakuraların Japon ve Türk dostluğunu simgelediğini söyleyen Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Eğitim Birim Sorumlusu Nurhan Ay, "Sakura, Japon menşeli bir ağaçtır. Sakuranın Türkçe karşılığı süs kirazıdır. Sakura, Türkiye'de bilinen ve yetiştirilen süs kirazlarından biraz farklı. Sakura her meyve ağacının olduğu gibi önce çiçeklerini açar. Zaten çiçeklerinin bu kadar yoğun olması halkın bu çiçeği benimsemesine neden oldu. Sakurayı Japonlar baharın başlangıcını simgelediği için çok seviyor. Sakura çiçekleri mevsimsel olarak erken ya da geç açılabiliyor. Mart ayının başında da açtığı zamanlar da oldu. Sakura çiçekleri açtıktan sonra 10 gün kadar ağaçta kalıyor" dedi. Ay, "Sakura ağaçları genellikle sakura ağaçları bu yıl beklediğimizden biraz geç açtı. Buna havaların soğuk olması neden oldu. Bu hafta fazla yağış ve rüzgâr olmazsa bir hafta kadar çiçekler ağaçta kalabilir" diye konuştu. 

"SAKURA AĞAÇLARINI GÖRMEK İSTEYENLER KOŞA KOŞA GELİYOR" 

Vatandaşların, sakura ağaçlarına ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Nurhan Ay, "Sakura ağaçlarını görmek için herkes koşa koşa geliyor. Sosyal medya hesaplarımızda sakuralar çiçek açtı dediğimiz zaman telefonlarımız hiç susmuyor. Bahçemizde ilk dikilen sakura ağacı şu an 17 yaşında. Zaman zaman ağaçta çürümeler olabiliyor. O yüzden sakura ağacının çoğalması oldukça zor oluyor" ifadelerini kullandı.  Ay, sözlerine şu şekilde devam etti:  "Sakura ağacının bahçemizde bulunmasının bir nedeni var. Bu ağaçlar Ertuğrul Fırkateyni'nin anısına burada. Japon Başkonsolosluğu'ndan Ertuğrul Fırkateyni'deki şehit sayısı kadar Sakura kirazını bahçemize bağışladı"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sakura ZamanıIstanbul
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