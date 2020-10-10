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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ekim 2020 Cumartesi 09:33
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 4 farklı ilçede terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Küçükçekmece'de bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulPkkTerörOperasyon
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