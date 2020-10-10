İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 4 farklı ilçede terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Küçükçekmece'de bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.