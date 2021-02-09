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İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına denetim

​​​​​​​İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları ve yolculara yönelik denetim yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Şubat 2021 Salı 09:51
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İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına denetim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, İstanbul'da kurdukları noktalarda toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, sürücü ve yolcuların kurallara uyup, uymadıkları kontrol edildi. Denetimlerden noktalarından biri de Maltepe D-100 Karayolu oldu. Kadıköy istikametinde giden toplu taşıma araçlarını tek tek durduran trafik polisleri kontrol yaptı. Araçlarda yolculuk eden vatandaşlara ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları konularında uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin İstanbul genelinde gün içerisinde süreceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulUlaşımDenetimKoronavirüsPandemiPolis
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