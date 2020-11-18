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İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor 

İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk devam etti. Kadıköy ve Kartal'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Kasım 2020 Çarşamba 09:30
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İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor 

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy'de vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Kartal'da toplu taşımayı kullanmak için durakta bekleyen bazı yolcuların maske taktıkları bazılarının da maskeleri çene altında oldukları görüldü. Minibüslerin tüm uyarılara rağmen kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldığı görüntülere yansıdı. Ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulUlaşımOtobüsMinibüsKoronavirüsPandemi
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