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İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

İSTANBUL'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2020 Salı 09:34
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İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

İstanbul'da sabah e gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.

Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Ekiplerin de toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor. Polis ekipleri durdukları otobüs ve minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler otobüs içine girerek yolcuları ve sürücülere uyarı yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulYolcuTrafikİETTMinibüsOtobüs
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