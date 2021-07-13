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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheliye gözaltı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Temmuz 2021 Salı 11:10
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheliye gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde daha önce belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona özel harekat polisi ve hassas burunlu 'Gold' isimli narkotik polis köpeği de katıldı. Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir binaya giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulda Uyuşturucu Operasyonu
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