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İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Şubat 2021 Çarşamba 14:04
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İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi

İSTANBUL - İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 2021 yılının  5’inci Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri  yerde denetim yaparken, polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.  Denetim noktalarından biri de Kadıköy Kuşdili Caddesi'ydi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araçta bulunanlara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.  Narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Öte yandan Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin GBT sorgulaması da yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği "Bozo" araçlarda arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeditepe Huzur DenetimiIstanbul
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