Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1507
ALTIN
461.103
DOLAR
7.3283
STERLİN
10.0296
EURO
9.0419
22 sözleşmeli personel alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı 55 personel alacak
Millî Savunma Bakanlığı 55...
Kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edilecek
Kat karşılığı inşaat yapım...
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da...

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ocak 2021 Çarşamba 14:50
0 Okunma
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'un birçok noktasında "Yeditepe Huzur " denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Uygulamaya özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi. Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği "Kuki" araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulOperasyonYeditepe Huzur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VALİ YERLİKAYA: "HER TÜRLÜ TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAKLANMIŞTIR"
VALİ YERLİKAYA: "HER TÜRLÜ TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAKLANMIŞTIR"
Sultangazi'de gasp dehşeti: 2 yaralı
Sultangazi'de gasp dehşeti: 2 yaralı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: 14 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: 14 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans