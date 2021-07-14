İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu erken başladı

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından, memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yolcu yoğunluğu artmaya başladı. Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için özellikle iç hat kontuarlarında yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilini memleketi Erzurum'da geçireceğini ifade eden Akif Gören "Tatil 9 gün ama benim 11 günlük tatilim var. Erzurum’a gidiyorum, sağlık çalışanıyım. Tatili biraz uzattık 11 gün dinlenip geleceğiz. Biletimi de önceden aldığım için hiçbir problem olmadı" dedi. Çocuklarıyla birlikte Mardin’e giden Tenzile Toprak ise, "Annem rahatsızdı, onu görünmeye gidiyoruz. Bayramı da fırsat bildik. Bir de çocuklar da yeterince evde sıkıldılar. Okullar da zaten biliyorsunuz, biraz stres atsınlar. Mardin’e gidiyoruz. Fiyatlar da çok yüksekti. Son dakikaya da bırakmadık ama bayrama yakın olduğu için fiyatlar yüksek" şeklinde konuştu.