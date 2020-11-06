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İstanbul için ürküten deprem raporu

İstanbul, beklenen 7,5 büyüklüğündeki bir depreme hazırlıksız yakalanırsa 48 bin bina yıkılacak ya da ağır hasar görecek. 194 bin bina orta ve üstü hasar alacak. Yolların en az yüzde 30'unun kapanması öngörülüyor. Beklenen depremin gece olması halindeyse, can kaybı sayısı önemli ölçüde artabilir.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Kasım 2020 Cuma 14:46
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İstanbul için ürküten deprem raporu

İSTANBUL - İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul İstatistik Ofisi, 'İstanbul’un deprem raporu'nu yayımladı. Raporda, İstanbul’un beklenen depreme hazırlıksız yakalanması durumunda yaşanacak senaryo gözler önüne serildi. Yapılan araştırmalara göre İstanbul, beklenen 7,5 büyüklüğündeki bir depreme hazırlıksız yakalanırsa 48 bin bina yıkılacak ya da ağır hasar görecek. 194 bin bina orta ve üstü hasar alacak. Afet ve acil durum anında hayati önem taşıyan, bölgeye yardımların ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı zorlaşacak. Böyle bir durumda yolların en az yüzde 30’unun kapanması öngörülüyor. Ayrıca yaşanacak ekonomik kaybın ise, en az 120 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. İstanbul hanelerinde anlık nüfusun gece 15 milyon, gündüz 6 milyon kişi olması nedeniyle beklenen depremin gece olması halindeyse, can kaybı sayısı önemli ölçüde artabilir. 


2000 YILI ÖNCESİNDE YAPILAN BİNALAR DAHA RİSKLİ

İBB'ye bağlı İstanbul İstatistik Ofisi’nde görevli Ekonomist ve Veri Görselleştirme Uzmanı Ertuğrul Ağlar, “Bizim İstanbul’da şuan elimizde olan verilere göre 2000-2019 yılları arasında tam 376  bin bina yapılmış. Ama sıkıntımız burada 2000 yılı öncesinde yapılan binalarda başlıyor. Bu binalar bizim için daha büyük risk taşıyorlar çünkü eskiler ve 99 depremini de yaşamış bulunmaktalar. 1980 ve 2000 yılları arasında tam 538 bin 800 bina yapılmış İstanbul'da, bu binalar şuan hala ayaktalar. Bununla birlikte 1980  öncesinde de 255 bin binamız hala İstanbul'da mevcut bulunuyorlar. Bu yapılarımız, deprem için ekstra bir risk taşımakla beraber gelecek 7,5 büyüklüğündeki bir depremde, 48 bin binanın çok büyük hasar göreceğini veya yıkılacağını tahmin etmekteyiz. Sadece 48 bin binanın yıkılacağını veya ağır hasar göreceğini değil, aynı zamanda 194  bin binanın da orta ve üstü derecede hasar göreceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

DHA

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İstanbul Için ürküten Deprem RaporuIstanbulBeklenen Büyük Deprem
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