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İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

​​​​​​​İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu düzenledi. Operasyonun İstanbul ayağında önceden belirlenen 11 adrese baskın yapılırken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Şubat 2021 Salı 09:46
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İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenledi. Operasyonun İstanbul ayağında daha önceden belirlenen 11 adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Fatih'te bulunan bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri içeride bir süre arama yaparken, dairede bulunan kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulFetöOperasyonTerör
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