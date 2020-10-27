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İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 5 il ve 17 ilçede 69 şüphelinin yakalanması için 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda  çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ekim 2020 Salı 09:20
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İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü  Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Istanbul'da Gaziosmanpasa, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Eyüpsultan başta olmak üzere 17 ilce ile Kütahya, Aydın, Bursa ve Trabzon'da 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı  operasyon yaptı.  Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde uzun süre arama yapıldı. 


Operasyonda gözaltına alınan grubun  liderliğini U.K.'nın yaptığı öğrenildi.  Çete üyelerinin bahis oynamak için yatırılan paraların çekilmesi ve bahis oynadıktan sonra kazanılan paraların kazananlara bankamatiklerden QR Kod ile yatırılması işlemlerini yaptıkları  belirlendi.


Operasyon kapsamında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Baskının ardından evdeki bir şüpheli gözaltına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahisKumarOperasyon
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