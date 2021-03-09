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İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 60.37'e çıktı

İSTANBUL'da yağışlı geçen günlerin ardından baraj havzalarındaki su sevileri yükselirken, İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 60.37ye çıktı. Daha önce kuruma noktasına gelen Alibeyköy Barajında koyun ve keçilerin otladığı alanlar yeniden suyla doldu. Barajlardaki son durum havadan fotoğraflandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Mart 2021 Salı 10:20
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İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 60.37'e çıktı

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60.37'ye ulaştı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında şu anda 524 milyon metreküp su birikti.

ANCAK GEÇMİŞ YILLARIN GERİSİNDE KALDI

Ancak bu doluluk oranındaki hızlı artış bile geçmiş yılların gerisinde kaldı. 2014'de yaşanan kuraklığın ardından 2015 yılında aynı dönemde  baraj doluluk oranı 94.94, 2016 yılında 89.04, 2017 yılında 87.78, 2018 yılında 90.25, 2019 yılında 93.28 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen bu yıl tarihteki barajlardaki doluluk oranı da  yüzde 63.88 olarak ölçülmüştü.

6 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE

İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan iki baraj Papuçdere ve Sazlıdere Barajları oldu. Papuçdere  barajında doluluk yüzde 42.42 , Sazlıdere Barajında ise yüzde 32.19 olarak ölçüldü. İstanbul'da yüzde 60'lık doluluk oranının üzerinde su biriktiren 6 baraj bulunuyor. Bunlar  Ömerli, Büyükçekmece, Kazandere, Elmalı, Darlık ve Istrancalar.

ALİBEYKÖY BARAJI YENİDEN SUYLA DOLDU

Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından adeta kuruma noktasına gelen Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 58.20'ye kadar yükseldi. Daha önce kuraklık nedeniyle koyun ve keçilerin otladığı alanlar yeniden suyla doldu.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı  yüzde 73.46

-Papuçdere Barajı yüzde 42.42

-Sazlıdere barajı  yüzde  32.19

-Büyükçekmece Barajı yüzde 60.79

-Alibeyköy Barajı yüzde 58.20

-Terkos Barajı yüzde 56.20

-Kazandere Barajı  yüzde 60.92

-Elmalı Barajı yüzde 67.54

-Darlık Barajı  yüzde 69.75

-Istrancalar Barajı yüzde 72.09

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBarajSuGöl
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