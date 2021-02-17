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İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor 

İstanbul'da Pazar günü başlayan kar yağışı bugün sabahın ilk saatlerinde de devam etti. İstanbul'un simgesi haline gelen Taksim Meydanı adeta beyaza büründü. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Şubat 2021 Çarşamba 09:04
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İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından Pazar günü başlayan kar yağışı devam ediyor. Saat 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı İstanbul genelinde etkili oluyor. İstanbul'un simgesi Taksim Meydanı'nda da etkili olan kar yağışının ardından Taksim adeta beyaza büründü. 

KARLA MÜCADELE ARAÇLARI HAZIR BEKLEDİ

Verilen kar alarmının ardından İstanbul'un ana arterlerinde ve işlek caddelerinde bulunan karla mücadele araçları da her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekledi.

HAVADAN FOTOĞRAFLARLA ANADOLU YAKASI

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme ekipleri ise kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ise havadan drone ile görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarKış
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