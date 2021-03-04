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İstanbul’un çöp köyü, doğa köy olma yolunda

Eskiden çöp dökülen Odayeri Mahallesi’nin yapılan kırsal çalışmalarla artık doğa köy olma yolunda ilerlediğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Burası eskiden çöp dökülen bir alandı şimdi seralarla anılan bir yer haline geldi. Asıl amacımız insanları toprakla buluşturmak” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mart 2021 Perşembe 14:35
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İstanbul’un çöp köyü, doğa köy olma yolunda

İSTANBUL - Geçtiğimiz yıl Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan köylerin kalkınması için projeler üretmeye devam ettiğini duyurdu. Odayeri mahallesinde sera, Ağaçlı mahallesinde lavanta bahçesi bulunan ilçenin Belediye Başkanı Deniz Köken, asıl amaçlarının insanları toprakla buluşturmak olduğunu söyledi. Köken, “Mevsiminde domates ve salatalık ettik. Şimdi de turp, marul ve ıspanak var. 3 serada bir mevsimde 3-4 çeşit ürünü mevsimsel olarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Buradaki ürünleri de sosyal markette tezgaha koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPRAĞA TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ

“İstanbul’un betonlaşan yapısından hemen dışarı çıktığımızda nelerin olabileceğini, emek verilince  nasıl güzelliklerin ortaya çıkacağını göstermek istedik” diyen Köken, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Bu 3 seradan çıkan ürünün kaç kişiye yeteceğini biliyorsunuz.  Biz bunları sosyal markette değerlendiriyoruz. Asıl amacımız kadınların burada çalışmasını sağlamak, çocukların da eve geldiğinde karşısına çıkan domatesin manavda değil burada bittiğini ve emekle olduğunu göstermek. Toprakla buluşturmayı teşvik etmek istiyoruz. Betonlaşan dünyamızda yeşilin ve doğanın, yediğimiz nimetlerin tamamının bu topraktan geldiğini insanlara anlatmaya çalışıyoruz.”

GEZİLECEK BİR ALAN HALİNE DÖNÜŞECEK

İlerleyen zamanda seraların gezilecek bir alan olacağına da vurgu yapan Köken, “Gelip, görecekler, neler olabileceğine bakacaklar.  Bizden sonra daha da büyütürler, şehirlere, balkonlara taşırlar. Balkonda bile maydanoz yetiştirilebiliyor. Bunun için toprakla buluşmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

KÖYLERİ, KÖY STATÜSÜNDE YAŞANIR HALDE TUTUYORUZ

İstanbul’da köyler olduğuna dikkat çeken Köken, “İstanbul'da güzel köylerimiz var. Bu köyleri, köy statüsünde yaşanır halde tutmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

ÜRÜNLERİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURUYORUZ

Seralarda mevsiminde sebze ve meyve yetiştirdiklerini belirten Köken, “Mevsiminde domates ve salatalık ettik. Şimdi de turp, marul ve ıspanak var. 3 serada bir mevsimde 3-4 çeşit ürünü mevsimsel olarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Buradaki ürünleri de sosyal markette tezgaha koyuyoruz” diye konuştu.

DOĞA KÖYE DÖNÜŞÜYOR

Odayeri’nin eskiden çöp dökülen bir alan olduğunu hatırlatan Köken, sözlerini şöyle tamamladı:

“Odayeri eskiden çöp dökülen bir alandı şimdi seralarla ve permakültürle anılan bir yer haline geldi. Biraz ilerde de permakültür tesisi kuruyoruz. Burası bir eğitim alanı olacak. Geri dönüşümün toprakla buluşmasında nelerin ortaya çıkabileceğini bilimsel olarak göreceğiz. Burası çöp köyden doğa köyüne dönüşüyor gibi gözüküyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Odayeri MahallesiIstanbulDoğa Köy
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