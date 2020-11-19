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İstiklal Caddesi'nde denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olduğu sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. İstiklal Caddesi'nde denetim yapan ekipler, maske takmayanlara ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Kasım 2020 Perşembe 15:28
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İstiklal Caddesi'nde denetimler sürüyor

İSTANBUL - Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak geçen hafta İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa rağmen İstiklal Caddesi'nde sigara içilmeye devam ediliyor. Polis ve zabıta ekipleri maske takılması ve sigara yasağına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. İstiklal Caddesi'nde genellikle maske takılması kuralına uyulurken bazı vatandaşların maskelerini çenelerinin altına indirerek yürüyor. Sigara yasağına uymayanlar ise genelde yabancı turistler. Onlar da ekipler tarafından uyarıldıktan sonra cezai işlem uygulanıyor.

NEFES ALMAK İÇİN MASKEMİ ÇIKARDIM

Maskesini çenesinin altına indirerek yürüyen bir kadına polis ekipleri cezai işlem uyguladı. Maskesini çenesinin altına indirerek yürüyen kadın “Bir işyerinden çıktım. Nefes almak için çıkarmıştım. Daha sonra taktım" dedi. 

İSTİKLAL CADDESİ'NDE MANZARA YİNE AYNI…

Ayrıca yasağa rağmen sigara içenler de kameralara yansıdı. Maskesiz fotoğraf çekilen bir çiftin, polisin uyarılarının ardından maskelerini taktığı, polis gittikten hemen sonra ise maskelerini yeniden çıkardıkları görüldü. 
 

MASKEYE İNANMIYORUM

İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen bir kadın, inanmadığı için maske takmadığını söyledi. Genç kadın, “Tamam takayım. Ama maskeye inanmıyorum. Hırsızlık ile alakalı bir şey olduğu için takmıyorum. Yanımda var ama takmayı tercih etmiyorum" dedi. Yine maskesi olmayan bir vatandaş, “Düşürdüm herhalde. Vardı ama bulamıyorum" diye konuştu.

Maskesini çenesine indiren bir genç, “Maskem çenemde çünkü kahve içiyorum. Korkmuyorum. Kahve içerken virüs bulaşacağını düşünmüyorum. İçtikten sonra geri takarım. Vakalar beni korkutmuyor maalesef" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıIstiklal CaddesiDenetim
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