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Kademeli mesainin ilk gününde toplu ulaşımda son durum 

Bu sabahtan itibaren İstanbul'da kademeli mesaiye geçildi. Yolcular yoğunluğun devam ettiğini söyledi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Kasım 2020 Pazartesi 09:48
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Kademeli mesainin ilk gününde toplu ulaşımda son durum 

Bugünden itibaren İstanbul'da kademeli mesai başladı. Cevizlibağ'da saat 07.00'da özellikle metrobüslerin diğer toplu taşıma araçlarına göre daha fazla kullanıldığı görüldü. Saat 08.00'da metrobüslerdeki yoğunluğun arttığı gözlendi. Bazı metrobüs yolcuları sefer sayılarının çok olduğunu ancak buna rağmen metrobüslerin kalabalık olduğunu belirtti. 

"SEFER SAYISI DA İYİ YOĞUNDU BU KEZ AMA ONA RAĞMEN KALABALIKTI"

Yolcu Tahsin Albaş, "Kalabalıktı, metrobüsle geldim, ayakta. Sefer sayısı da iyi yoğundu bu kez ama ona rağmen kalabalıktı. Sabah mesaisi olduğu için herhalde" dedi. Fecire Durgun  ise "Çok kalabalık, metrobüsle geldik. Beylikdüzü'nden geliyoruz, çok dolu" diye konuştu. Harun Gökbayrak, "Aşırı yoğunluk var, çok kalabalık. Metrobüsle geldim, Esenyurt'tan Cerrahpaşa'ya gideceğim. Kalabalıktı, üst üsteydi, yoğundu" şeklinde konuştu.

07.00'DA BAŞLAYAN MESAİNİN TOPLU ULAŞIMA VE TRAFİĞE ETKİSİ

İSTANBUL Valiliği'nin 4 Kasım'da aldığı karar doğrultusunda Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 07:00-16:00 olarak düzenlendi. Bugünden itibaren hayata geçen yeni mesai uygulamasının, toplu ulaşım araçları ve trafik yoğunluğunu nasıl etkileyeceği merak ediliyordu.  Metro, metrobüs ve otobüslerde özellikle belirli saatlerde artan kalabalığın önüne geçmek için önemi büyük olan uygulama başladı. Altunizade'de metroyu kullananlardan bazıları bu sabah her zamankinden daha tenha olduğunu söylese de, bazı vatandaşlar kalabalığın azalmadığını ifade etti. Trafik yoğunluğu ise saat 08.00 itibarıyla, yüzde 36 civarında oldu.

DİĞER GÜNLERE GÖRE TENHAYDI

İşe gitmek için metro kullanan ve Altunizade durağında inen Recep Ülkü, "Bugün çok kalabalık değildi açıkçası. Diğer günlere göre daha tenhaydı. Bence gayet güzel bir uygulama. Virüsten dolayı işe yaracağını düşünüyorum" İfadelerini kullandı. 

Mesaisi 07.00'da başlayan güvenlik görevlisi Coşkun Şenel, "Bu uygulamanın sağlığımız açısından olması gerekiyordu. Çünkü metrobüsler, tramvaylar  çalışma saatlerinde üst üste. Bizim açımızdan gayet iyi oldu. Benim mesaim hep 7'de başlıyordu ama değişiklik bizde de olacak. Metrobüs gayet boştu" diye konuştu.

"YİNE KALABALIK"

Engin Doğan ise, Ümraniye'den metroya bindiğini ve herzamanki yoğunlukla karşılaştığını vurgulayarak,  "Sabahları kalabalık, yoğunluk var. Bence herhangi bir değişiklik yok henüz, belki ilerde olur ama şu an yine kalabalık. Ümraniye metrosu kalabalıktı" diye konuştu.

"BUGÜN TRAFİK FARKLI"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru ilerlemeye çalışan ve Avrupa Yakasına geçecek olan servis şoförü Ali Aktaş, "Bugün trafik farklı, bence her zamankinden fazla. Normalde bu saatlerde karşıya geçebilmiş oluyordum" dedi.

"TRAFİK AZALIR AMA SAATLER OTURUNCA"

Bir başka sürücü Oktay İçin ise , "Benim yolcu aldığım güzergahlar sakindi ama burada başladı trafik. Bu uygulama sayesinde trafik azalır ama saatler tam oturunca. Şu hafta bir geçsin, bir hafta sonra trafik belli olur" diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKademeli MesaiMesaiTrafikYolcuTaşımaKoronavirüsPandemi
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