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Kadıköy'de 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildi

KADIKÖY'de bulunan bir sahafta, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından aranan 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:01
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Kadıköy'de 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Kadıköy Caferaga Mahallesi Mühürdar Sokak'ta bulunan, bir sahafa baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, "2863 Sayılı Kanun Kapsamında olan ve Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından da aranan 12 adet Osmanlı Devleti'nde "Kadı Hücceti" olarak adlandırılan belgeler ve bu belgelerin kayıt altına alındığı "Kadı Sicili/Şeriye" olarak adlandırılan klasör ele geçirildi. Belgelerde, Kastamonu Vilayeti Cide kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararların yazılı olduğu da tespit edilirken İsmail Lütfü S., gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyKadı Hücceti
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