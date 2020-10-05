Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1157
ALTIN
474.277
DOLAR
7.7441
STERLİN
10.0521
EURO
9.1027
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile Teknofest’te 1’inci oldu
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile...
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine övgü
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine...
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç...
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi önerileri
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi...

Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet çöp topladı

Şehir Ormanı'nda sabah yürüyüşü yapan kadınlar, adımlarını bu kez doğayı korumak için attı. Sultangazi'de yaşayan kadınlar, tarihi Güzelce Kemeri’nin çevresinde 150 poşet çöp topladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ekim 2020 Pazartesi 14:24
0 Okunma
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet çöp topladı

İSTANBUL - 'Kendine Değer Ver Hayatında Spora Yer Ver' sloganıyla hareket eden Sultangazi Belediyesi, Şehir Ormanı'nda kadınlara özel düzenlediği sabah yürüyüşlerine farklılık kattı. Ellerine çöp poşetlerini alan ve maske, siperlik, eldiven takan 50 kadın, bir yandan sabah yürüyüşü yaparken bir yandan da çöpleri topladı.  Pet şişe, cam, maske, kapak, izmarit gibi çeşit çeşit atık, kadınlar tarafından 150 poşete sığdırıldı.
 

AYAKKABIDAN ŞİŞEYE, MASKEDEN POŞETE KADAR BİRÇOK ÇÖP TOPLANDI

Çöp toplamak için gönüllü olan Aygül Ağdemir, “Böyle bir sosyal sorumluluğun içinde bulunmak çok güzel bir şey. İnsanlarımız çok duyarsız davranıyorlar. Yediklerini ve içtiklerini kendileri toparlasa daha iyi olacak. Bu şekilde biz destek olup toparlamaya geldik ama inşallah bir daha bu şekilde bırakmazlar” dedi.

Arzu Eyüpoğlu ise, “Daha önce biz buraya yürüyüş için geliyorduk. Güzelce’yi gezmeye geldik ve burayı gördük. Çok kötü haldeydi ve hocalarımıza da söyledik. İnsanlarımızın burayı daha güzel tutması için bu bir ön gösterge. Kişilerin buraya geldiğinde böyle bir alanı güzel ve temiz kullanması gerekiyor. Bu çöpleri böyle atmamaları gerekiyor. Herkes kendi çöpünü alıp giderse burası daha güzelleşir. Maske, şişe, yiyecek atıkları, her türlü çöp vardı. Ben 2 poşet çöp topladım” ifadelerini kullandı.
 

2 poşet çöp toplayan Nermin Erdoğan da, “Poşetin içinden ayakkabısından tutun, şişelere kadar birçok çöp çıktı. Özellikle çok fazla maske topladım. Kimse çöplerini atmasın. Buraya gezmek için geldiğimizde tüm çöpleri poşet alıp toplamak istemiştik. Kimse çöplerini yere atmasın ve her yer temiz olsun. Bu kadar güzel bir yer varken herkes kıymetini bilmeli" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulSultangazili KadınlarŞehir Ormanı150 Poşet çöp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Valiliği'nden Formula-1 kararı
İstanbul Valiliği'nden Formula-1 kararı
Yazlıkçılar koronavirüs korkusundan Şile’den ayrılmak istemiyor
Yazlıkçılar koronavirüs korkusundan Şile’den ayrılmak istemiyor
SON ANDA KURTULDULAR!
SON ANDA KURTULDULAR!
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans