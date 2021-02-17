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Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü

KAĞITHANE'de, daha önce çatlaklar olduğu iddia edilen istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, çöken duvarın yanında bulunan binada hasar oluşup oluşmadığı yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Şubat 2021 Çarşamba 09:03
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Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü

Olay, Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre daha önce çatlaklar oluşan taş duvar, büyük bir gürültüyle 4 aracın üzerine yıkıldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, duvarın altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. 

BİNADA HASAR OLUP OLMADIĞI İNCELENİYOR

İstinat duvarının çökmesinin ardından 5 katlı binada oturanlar kendilerini sokağa attı. Çökmenin ardından binada hasar oluşup oluşmadığı yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak. Ayrıca çökmenin yaşandığı yerde ekiplerin çalışmasının sabah devam edeceği öğrenildi. 

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

İstinat duvarının altında otomobili kalan vatandaş, “Sesi duydum. Camdan baktık. Duvar devrilmiş bizim aracın üzerine" dedi. Bina sakinlerinden Songül Dem de, “Duvar dışarı doğru duruyordu. Duvarda zaten hasar varmış. Çatlaklar varmış. Arabalar altında kaldı. Şu anda kimseye bir zarar gelmedi" diye konuştu. Bir bina sakini ise, “Gece saat 01.30 sıralarında uyuyorduk. O sıra şiddetli bir rüzgâr sesi geldi. Baştan anlamadık, çatı falan uçtu zannettik. Sonra komşular arayınca, istinat duvarının çöktüğünü anladık. Hemen aşağı indik. Ekipleri aradık, bu halde yani. Şu an evde zarar var mı, bilmiyorum. İtfaiye ekipleri ve mühendisler inceleme yapacak. Ondan sonra bize söyleyecekler" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneDuvarçökmeOtomobilAraç
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