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Kanal İstanbul projesinin imar planlarını onayladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Mart 2021 Cumartesi 16:49
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Kanal İstanbul projesinin imar planlarını onayladık

KANAL İSTANBUL PROJESİNİ İMAR PLANLARINI ONAYLADIK 

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul projesine ilişkin daha önce 1/100 bin, 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını askıya çıkarmıştık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yapılan itirazlar doğrultusunda bu itirazları değerlendirdik. 1/100 binlik planımızı geçen hafta itibariyle askıya çıkardık. 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek, vatandaşlarımızın sorunlarını problemlerini çözerek İstanbul'umuza değerine değer katacak. Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul'umuza,  Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız." dedi 


ÇEKMEKÖYE 3 BİN METRELİK GÜRÜLTÜ BARİYERİ YAPICAĞIZ.      

Bakan Kurum, Çekmeköy'e yapılacak olan gürültü bariyer projesiyle ilgili "2023 vizyonu çerçevesinde bakanlığımızın yaptığı projelerden bir tanesi. Daha önce de İstanbul'umuzda Ümraniye'de yaklaşık üç bin metrelik bir gürültü bariyeri yapmıştık. Bugün de Çekmeköy'de Şile güzergahı üzerinde Alemdağ nikah sarayı önünden başlamak üzere yaklaşık 3 bin metrelik bir gürültü bariyerini Çekmeköy'ümüze kazandırıyoruz. Bu kapsamda 10 milyon liralık projenin yarısını hibe, yarısını da İller Bankası Genel Müdürümüz eliyle destek olmak suretiyle Çekmeköy Belediyemizle birlikte yapacağız." diye konuştu.

BURSAMIZA TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN 

Bakan Kurum, Bursa'da yaşanan sel ile ilgili "Bursa Osmangazi ilçemizde Kavaklı Mahallesi'nde 7 bina aşırı sel ve yağışlar sebebiyle göçme tehlikesi yaşıyor. 7 binadaki vatandaşlarımızı Bursa Büyükşehir Belediyemizle yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ortak bir çalışma yürüttüler. Bu kapsamda vatandaşlarımızı sağlam güvenli yerlerde misafir ediyoruz. Onları geçici olarak yaşamlarını sürdürebilmek adına misafirhanelerimizi onlara tesis ettik. Bu süreçte bakanlığımız, ekiplerimiz binaların boşaltılmasından sonra da detaylı bir şekilde inceleme yapacağız. Vatandaşlarımızı burada can güvenliği riski olmadan oturabilmeleri temin etmek amacıyla da gerekli tedbirleri alacağız. Yaptığımız incelemede şayet burada oturma riski varsa diğer alanlarda, şehirlerde yaptığımız gibi Bursa'mızda Osmangazi ilçemizdeki 7 binamızı da boşaltmak suretiyle vatandaşlarımızı sağlam güvenli alanlarda sağlamış, temin etmiş olacağız. Ben Bursa'mıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

DHA

Son Güncelleme: 27.03.2021 16:56
Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanıMurat KurumKanal Istanbul
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