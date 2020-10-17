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Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

KARTAL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 13 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ekim 2020 Cumartesi 10:09
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Kartal'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Kartal'da uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 13 adrese eş zamanlı düzenlenen baskına, özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.  Operasyon yapılan adreslerden birisi de Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman oldu. Apartmandaki daireye giren ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
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