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Kartal sahil yolunda  otomobil ikiye bölündü

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2020 Salı 09:20
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Kartal sahil yolunda  otomobil ikiye bölündü

KARTAL Sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil kaza sonucu ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartal sahil yolu Maltepe istikametinde meydana geldi. Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre, sahil yolu üzerinde makas atarak ilerlediği belirtilen Özgür Karataş yönetimindeki 35 HER 13 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yola fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalSahilSahil YoluTrafik Kazası
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