Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi

İSTANBUL - Kartal sahilini saran deniz salyası çevre sakinlerini endişelendirdi. Kartal sahilinde 3 gündür görülen deniz salyası çevre sakinlerinin endişelenmesine neden oldu. Sahili saran ve dibe çöktüğünde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası havadan da görüntülendi. Salyayı kirlilik olarak yorumlayan sahildekilerden Kemal Bulut, "Bu kirlilik iki, üç gündür var. Önce beyazdı sonra sarı oldu. İleride bir dere var ama oradan aktığını zannetmiyorum. Denizin altından ya da gemiler bazen gece duruyor, onlardan kaynaklanıyor olabilir" şeklinde konuştu.



Arkadaşları ile birlikte sahilde gezen Hakan Akbaş ise, "Kaynağını bilmiyorum ama çok pis duruyor. İlerlerde çok fena kanalizasyon kokusu geliyor ve nefes almakta güçlük çektim. Haftada bir sahili kullanıyorum, o zaman da temiz görmek isterim" dedi.