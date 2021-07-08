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Kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Temmuz 2021 Perşembe 11:21
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Kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaza saat 08:30 sıralarında meydana geldi. Cendere Caddesi üzerindeki üst geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çarptığı bariyerleri parçaladı. Savrulan otomobil yaklaşık 50 metre ileride tekrar bariyerlere çarparak durdu. Sürücünün araç içinde sıkıştığını gören çevredekiler,  yardıma koştu,  polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri de yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu. Sıkıştığı otomobil içinden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bariyerlere çarpıp hurdaya dönen otomobil, çekiçi ile alınarak götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneTrafik KazasıKazaSürücüOtomobilItfaiye
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