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Kısıtlamanın ikinci gününde meydanlar ve yollar boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul'da meydanlar sessizliğe büründü, yollar boş kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 09:55
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Kısıtlamanın ikinci gününde meydanlar ve yollar boş kaldı

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında Cuma günü saat 21.00'den itibaren uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'un dört bir yanında aynı manzara vardı. Normal zamanlarda yaşanan yoğunluklar ile dikkat çeken Üsküdar, Taksim ve Şirinevler Meydanları sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklar boş kalırken Şirinevler D-100 Karayolu'nda da trafikten eser yoktu. Öte yandan Şirinevler Meydanı'nda polis ekipleri denetim yaparak dışarıda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiSokakYasakMeydanKısıtlama
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