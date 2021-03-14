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Komşular kötü kokudan şüphelendi, acı gerçek ortaya çıktı

Ümraniye'de bir evden kötü kokuların yükseldiğini fark eden vatandaşlar polise haber verdi. İtfaiye merdiveni ile balkondan eve giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Yalnız yaşayan talihsiz adamın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2021 Pazar 10:34
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Komşular kötü kokudan şüphelendi, acı gerçek ortaya çıktı

Olay saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Gürbüz Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Ahmet Cenikcioğlu'dan(87) yaklaşık 15 gündür haber alamayan komşuları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bu sırada evden yükselen kötü kokuyu fark eden komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye merdiveni ile balkondan girdikleri evde yaşlı adamın çürümeye başlamış cansız bedeni ile karşılaştı.

Aynı sokakta esnaf olan Mustafa Barut, “Şüphelenen komşular, ben de burada köfteciyim 30 senedir. 15 gün önce gördüm ben onu bir şeyler almış eve gidiyordu. Ondan sonra da görmedim. Akrabaları var, bir aydır haber alamamışlar. Komşular kokuyu fark etmiş, itfaiyeyi aramışlar. Ağır bir koku var, şüphelenmişler" şeklinde konuştu.

Yapılan incelemede yaklaşık olarak 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KokuÜmraniyeYaşlı AdamVefatCesetAhmet Cenikcioğlu
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