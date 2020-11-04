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Koronavirüs ile alakalı haber sayısı 45 milyonu aştı

Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Dijital arşivide yapılan araştırmada, koronavirüs ile alakalı yazılı basında çıkan haber adedi 1 milyon 509 bin, online mecralarda 42 milyon 402 bin, TV kanallarında ise 1 milyon 947 bin haber çıkışı tespit edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Kasım 2020 Çarşamba 11:44
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Koronavirüs ile alakalı haber sayısı 45 milyonu aştı

İSTANBUL - 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve neredeyse 1 yıla yakın süredir hayatımızda olan Koronavirüs salgını, etkisini azaltmadan devam ediyor. Belirlenen son rakama göre dünyada KOVID-19 olan toplam kişi sayısı 47 milyon 404 bin 173’ü buldu.
 

HABER SAYISI 45 MİLYONU AŞTI

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart’tan bugüne tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Kovid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini hala sürdürüyor. Dijital arşivinden yapılan araştırmada, Koronavirüs ile alakalı yazılı basında çıkan haber adedi 1 milyon 509 bin, online mecralarda 42 milyon 402 bin, TV kanallarında ise 1 milyon 947 bin haber çıkışı tespit edildi.
 

1 AYDA 12 MİLYONA YAKIN YENİ VAKA

Ajans Press’in, gisanddata ‘COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları’ verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki Kovid-19’lu toplam vaka sayısı 47 milyon 404 bin 173 olarak güncellendi. Bu rakam 6 Ekim ile kıyaslandığında Koronavirüse yakalanan toplam vaka sayısının o dönemde 35 milyon 415 bin 29 olduğu gözlendi. Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye’deki güncel vaka sayısının 382 bin 118 olduğu saptandı.

Böylelikle Türkiye’nin Kovid-19’lu kişi sayısı ile dünyada 25’inci sıraya gerilediği kaydedilirken, ilk üçte yer alan ülkeler; 9 milyon 382 bin 617 ile ABD, 8 milyon 313 bin 876 ile Hindistan,  5 milyon 566 bin 49 ile de Brezilya olarak gözlendi. Bugüne kadarki toplam ölüm sayısı ise 1 milyon 213 bin 735 olarak tespit edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Ile Alakalı HaberlerAjans Press
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