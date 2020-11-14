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Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı: 1 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de KİSDER isimli bir derneğin lokaline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenledi. Olayda dernek lokalinde bulunan bir kişi açılan ateş sonucu yaralandı. Polis, otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Kasım 2020 Cumartesi 09:30
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Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Rıfat Ilgaz Caddesi'nde yaşandı. KİSDER isimli derneğin önüne otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler derneğe silahsaldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu dernekte bulunan kişilerden Muhammed A. (21) yaralandı, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişiler ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Muhammed A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceSilahSaldırı
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