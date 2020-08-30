Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.306
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8289
EURO
8.6893
Balonlar, Atatürk posteriyle havalandı
Son Dakika
Balonlar, Atatürk posteriyle havalandı
Otomobilin bagajındaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Şila' buldu
Son Dakika
Otomobilin bagajındaki 4 kilo uyuşturucuyu...
Kim'den koronavirüs önlemi: Fazla yaklaşanı vurun
Son Dakika
Kim'den koronavirüs önlemi: Fazla yaklaşanı...
Hipertansiyona dikkat: Kalıcı görme kaybına yol açabilir
Son Dakika
Hipertansiyona dikkat: Kalıcı görme kaybına...

Küçükçekmece'de "iki otomobil ateşe verildi" iddiası polisi alarma geçirdi 

Küçükçekmece'de gece saatlerinde iddiaya göre park halinde duran iki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Mahalle sakinleri komşularının yanan araçlarını görünce bidonlarla ve hortumla yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ağustos 2020 Pazar 05:30
0 Okunma
Küçükçekmece'de "iki otomobil ateşe verildi" iddiası polisi alarma geçirdi 

Olay Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Piri Reis Sokak üzerinde park halinde duran 2 otomobili ataşe verdi. Olay gerçekleştiren kişi yada kişiler kaçarken otomobillerden alevler yükseldi. Mahalle sakinleri komşularının yanan araçlarını görünce önce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra da bidonlarla ve evinden çektiği hortumlarla yanan araçları söndürmek için yardıma koştu. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem alırken mahalle sakinleri ve araç sahiplerinden olayla ilgili bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, her iki otomobili de bir süre kontrol etti. Polis ekipleri de ön ve arka kısımları yanan otomobillerde olay yeri çalışması yaptı.  

KİMİLERİ KOVALARLA KİMİLERİ DE HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİK

Olayın yaşandığı sokakta oturan Osman Yıldız isimli bir kişi, "Biz de bilmiyoruz, olay 03.30'da oldu. Biz uykudaydık, sese uyandık. Balkona çıktık baktık, ikisinin de ön tarafı motor kısmı tutuşmuş. Mahalleli olarak hepimiz yardıma koştuk. Kimi kovalarla kimi hortumlarla müdahale edildi" dedi 

ARAÇLARIN YANMA ANLARI CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜNDE 

Yanan araçların görüntüsü bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobillerin ön ve arka kısımlarından alevler yükselirken, mahalle sakinlerinin de panik içinde yanan araçları söndürmek için çaba sarf ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceOtomobilYangınKundaklamaPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silivri'de düğüne koronavirüs baskını 
Silivri'de düğüne koronavirüs baskını 
2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Silivri'de düğüne koronavirüs baskın
Silivri'de düğüne koronavirüs baskın
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim