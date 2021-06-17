Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın

Yangın Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında çıktı. Basın Ekspres Caddesi üzerindeki 5 bin metrekarelik alanda kurulu kağıt ve ambalaj üretimi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece belediyelerine bağlı su tankerleri de destek verdi.

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 3 koldan müdahale ederek yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına aldı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Fabrikanın alev alev yanması ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.