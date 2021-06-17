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Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın

Küçükçekmece'de gece saatlerinde kağıt ve ambalaj üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı.  İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Haziran 2021 Perşembe 09:28
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Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın

Yangın Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında çıktı. Basın Ekspres Caddesi üzerindeki 5 bin metrekarelik alanda kurulu kağıt ve ambalaj üretimi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece belediyelerine bağlı su tankerleri de destek verdi. 

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 3 koldan müdahale ederek yaklaşık  5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına aldı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürüyor. 

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Fabrikanın alev alev yanması ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceFabrikaKağıtAmbalajYangınItfaiye
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